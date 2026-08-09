Vecchi e nuovi avversari si stagliano all’orizzonte per l’Arzachena Calcio Costa Smeralda, inserita, come lo scorso anno, nel girone B del campionato di Promozione.

Un girone che, oltre gli smeraldini, vedrà impegnate nella stagione al via con la Coppa Italia il 30 agosto Bosa, Buddusò, Campanedda, Castelsardo, Coghinas, Fonni, Li Punti, Luogosanto, Macomer, Macomerese, Monte Alma, Ovodda, Ozierese, San Giorgio Perfugas e Thiesi.

Le novità sono il ripescato Fonni e, tra formazioni retrocesse dal campionato di Eccellenza, neo promosse dalla Prima categoria e “trasferite” dal girone A, Buddusò, Macomer, Monte Alma e Ovodda. Il campionato inizierà il 13 settembre, calendario in arrivo nei prossimi giorni.

Effettuate nel fine settimana le visite mediche, domani l’Arzachena si ritroverà al “Biagio Pirina” per iniziare la preparazione in vista della prima uscita ufficiale, quella della Coppa Italia. Nell’occasione la squadra di Mauro Ottaviani se la vedrà col Luogosanto nel primo derby gallurese della stagione: l’abbinamento è lo stesso dello scorso anno, che tra il pareggio dell’andata e la vittoria ai rigori del ritorno diede ragione, per la cronaca, ai biancoverdi.

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