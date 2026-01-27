Saranno derby incandescenti fra squadre sulcitane quelli preposti nel fine settimana a decidere i reali rapporti di forza nel girone B della Prima Categoria dove dominano le formazioni del sud ovest sardo. Si attende un weekend di fuoco che potrebbe sconvolgere la classifica che vede ora l’Atletico di Masainas in tentativo di fuga con 35 punti dopo il pareggio ad Arbus che segue a 31 punti.

Ma poi sono col fiato sul collo l’Antiochense con 29 punti reduce dal complicato pareggio a Villamassargia, il Perdaxius a 27 grazie alla vittoria casalinga contro la Don Bosco e attenzione alla incredibile risalita della Verde Isola: per settimane ha stagnato nelle ultime posizioni di classifica poi una raffica di vittorie l’hanno portata a 23 punti cui potrebbero aggiungersene altri 4 perché la gara contro l’Isili è ancora sub iudice (i carlofortini hanno fatto ricorso in appello dopo la prima sentenza avversa).

E a rendere quindi più elettrizzante il momento già di per se affascinante cosa propone il calendario? Dei derby al vertice: il 31 gennaio si comincia con l’anticipo Atletico Masainas contro Verde Isola (si gioca a Masainas) e il giorno dopo - 1 febbraio - ecco Antiochense- Perdaxius (si gioca ancora a Giba).

