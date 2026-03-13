Calcio regionale: cambia l'orario di inizio di alcune gareIn Promozione Jerzu-Pirri è spostata alle 16, fissata anche la data del recupero di Prima categoria tra Supramonte e Orosei
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Modifiche sull'inizio di alcune gare dei campionati dilettantistici, con variazioni di orario decise dalla Figc dopo l'accordo fra le società interessate.
Nel campionato di Promozione, la gara tra Jerzu e Calcio Pirri, in programma il 14 marzo, verrà disputata alle 16.
Per quanto riguarda il campionato Prima categoria, la partita tra Fanum Orosei e Bittese, prevista per il 15 marzo, si giocherà alle 15,30.
Sempre in Prima categoria, è stato inoltre fissato il recupero della gara tra Supramonte e Fanum Orosei, inizialmente programmata per il 19 marzo. L’incontro verrà recuperato mercoledì 18 marzo alle 19, in seguito all’intesa raggiunta dalle società.
Infine, nel campionato di Seconda categoria, la gara tra Perdasdefogu e Senorbì, prevista per il 22 marzo, verrà disputata alle ore 14,30. La modifica è stata disposta d’ufficio a seguito di una richiesta motivata presentata dalla società Perdasdefogu.