Sorprese e certezze nell’affollato mercoledì del tennistavolo. Nella serie A1 maschile torna in discussione il primo posto del TT Sassari, vengono messi a rischio i playoff del Muravera, traguardo che intravede la Marcozzi. Certezza dei playoff per Norbello e TT Sassari in A1 femminile, e retrocessione matematica in A2 per il Muravera.

Serie A1 maschile

Nell’anticipo della quinta giornata di ritorno la Marcozzi ha battuto 3-1 il TT Sassari. Formazione tipo per i cagliaritani, tre italiani nelle fila dei campioni d’Italia sassaresi, subito in vantaggio con Oyebode. La sfida con Carlo Rossi è un ritorno alle origini, i due sono praticamente cresciuti insieme, Oyebode l’ha spuntata al quinto set con un parziale finale di 6-0. Poi la Marcozzi ha fatto la voce grossa con due punti al quinto, Chandra su Puppo e Vallino Costassa su Cappuccio. Rossi non si è fatto sorprendere ed ha battuto Puppo, numero due d’Italia, in quattro set. Il TT Sassari attende il risultato della Bagnolese, stasera a Servigliano, per sapere quale delle due formazioni occuperà il primo posto.

Anche il Muravera, nell’altro anticipo, si è presentato senza stranieri e, nella Palestra Cuccu, l’Apuania Carrara ha vinto 3-0. Trevisan e Cipriano sono stati battuti in tre set da Persson e Mutti, Giordano ha provato ad allungare il match ma ha ceduto al quinto a Francisco Sanchi. Ora il Muravera ha tre punti di vantaggio sulla Marcozzi, la lotta per un posto nei playoff è riaperta.

Il turno si chiude sabato con Santa Tecla Nulvi-Messina. Solo con una vittoria Nulvi mantiene le speranze di salvezza, un risultato diverso lo condannerebbe alla retrocessione.

Serie A1 femminile

Mercoledì le partite della terza di ritorno, con tre verdetti, i playoff di Norbello e TT Sassari e la retrocessione del Muravera.

A Bolzano il Norbello ha faticato ma ha battuto 3-2 il Sud Tirol e conserva il secondo posto. Due volte in vantaggio con Kolish e Tan Wenling, è stata sempre ripresa da Monfardini, vittoriosa in tre set su Matelova e la stessa Kolish. Nella partita decisiva Matelova, sotto di due set con Vivarelli, ha rimontato e firmato la vittoria. Il TT Sassari ha vinto il derby con il Quattro Mori per 3-0 e consolida il terzo posto. Ortega ha faticato con Chasselin spuntandola al quinto set, Ciobanu dopo un primo set combattuto contro Ma Hengyu, vinto 16-14, ha portato in dote il secondo punto, ci ha pensato Garnova a chiudere l’incontro, dopo quattro set con Carnovale. L’ultimo posto nei playoff è un affare tra Quattro Mori e Sud Tirol, scontro diretto all’ultima giornata.

Il Muravera ha perso con il Castelgoffredo, 3-1, con punto di Istrate, per l’imbattuta capolista Qi Fei ha superato Seu (in rimonta) e Istrate, e Dragoman ha sconfitto Minurri. Il Muravera potrebbe conservare il posto nella massima serie, grazie alla seconda squadra che disputerà i playoff della serie A2.

