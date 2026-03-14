Alla seconda giornata della serie A Élite è già tempo di invertire la rotta. Dopo le sconfitte nelle partite di esordio, sabato scorso, Amsicora e Ferrini cercano il riscatto.

L’Amsicora di Roberto Carta ha mal digerito il 2-5 di Roma con la Lazio dei due ex, Angius in panchina, Magno in campo. Oggi a Ponte Vittorio arriva il Valchisone, formazione piemontese che si avvicina sempre più ai vertici, vittoriosa nella prima giornata su Reggio Emilia, 1-0. Nell’Amsicora si attendono più incisive le prestazioni dei nuovi argentini, Montelli e Lichi.

In questo torneo non si prospettano partite facili, tantomeno la trasferta della Ferrini a Roma, sponda Butterfly. Due squadre battute all’esordio, Ferrini dal Brà (5-4), Butterfly nel derby con i campioni d’Italia della Tevere (4-3). Contro il Brà i segnali incoraggianti sono arrivati dalla terza frazione, quando Mucci e Zeiad hanno preso il comando del centrocampo.

Le altre partite in programma sono Reggio Emilia-Lazio e Brà-Tevere.

Serie A1 maschile

Tre squadre sarde al via, oggi, nella prima giornata, con tante novità e ancora tanti giovani del vivaio in prima linea. Nel girone A Cus Cagliari e HT Sardegna, nel girone B la Juvenilia Uras. In calendario Bondeno-Cus Cagliari, HT Sardegna-Adige e Bonomi-Juvenilia Uras.

Il Cus Cagliari, dopo la retrocessione dalla Élite ha confermato Fernando Jorge in panchina. Cambia un egiziano, Waleed al posto di Anwar, rientra da Padova Giacomo Fanni.

Nell’HT Sardegna confermati l’egiziano Mahmoud Ghobran, i pakistani Ashfaq Niwaz e Usama Bashir, e l’argentino Rodrigo Borini affiancato dal connazionale Max Aponte. Rientra Laconi.

Volti nuovi anche nella Juvenilia Uras, guida tecnica affidata a Lisandro Zago che avrà un ruolo in campo con i connazionali Lautaro Martinez e Santiago Puglisi in attacco e Gerardo Gigena a centrocampo. Anche un ritorno, l’ex azzurro Martin Zalatel.

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