Basket Regionale, ricco weekend di partiteEcco tutte le sfide in in Serie B Femminile, Divisione Regionale 1 e Divisione Regionale 2
Si giocheranno tra sabato e domenica la maggior parte delle gare dei tornei di Serie B Femminile, Divisione Regionale 1 e Divisione Regionale 2.
Serie B Femminile. Impegno esterno per la capolista Mercede Alghero, a Elmas. Il quadro della seconda giornata della fase a orologio: Il Gabbiano-Astro Allianz Ambrosini e Murru, domani ore 20; Antonianum-Su Planu, domani ore 18.30; Elmas-Mercede Alghero, domenica ore 18.30; San Salvatore Selargius-Fenix Sassari, domenica ore 17. Riposa Pallacanestro Nuoro.
Divisione Regionale 1. Il CUS Cagliari, prima della classe, ospita l’Assemini, tra le formazioni più in forma del momento. L’inseguitrice CMB Porto Torres, invece, sarà impegnata nella “tana” dell’Atletico Cagliari. Il programma della decima giornata di ritorno: Genneruxi-San Sperate, domani ore 18; Elmas-Mogoro, domani ore 19; SAP Alghero-Astro, domani ore 20; Atletico Cagliari-CMB Porto Torres, domani ore 18; Sinnai-CUS Sassari, domani ore 18; CUS Cagliari-Assemini, domenica ore 19.30; Ferrini-Santa Croce Olbia, domenica ore 18.
Divisione Regionale 2. Nel girone meridionale, le prime due della classifica, Azzurra e Serramanna, se la vedranno rispettivamente contro Settimo (in trasferta) e Iglesias (in casa). Nei due gironi del nord, invece, parte il girone di ritorno della seconda fase. Sud. Settima di ritorno: Il Gabbiano-Carloforte, domani ore 18.30; Condor Monserrato-CUS Cagliari, domani ore 18; Cagliari Basket-Antonianum, domenica ore 20.45; Settimo-Azzurra Oristano, domenica ore 18.30; Serramanna-Iglesias, domenica ore 19; Primavera-Beta, domenica ore 20; Carbonia-La Casa del Sorriso, martedì ore 20.30; Genneruxi-Marrubiu, mercoledì ore 21. Nord. Seconda Fase. Prima giornata di ritorno. Girone Verde: Shardana Basket-Mercede Alghero, domani ore 18; Olimpia Olbia-Macomer 2.0, domani ore 18.30; Dinamo 2000-Sennori, domenica ore 19.45; Masters Sassari-S. Elene, domenica ore 17.45. Girone Azzurro: Arzachena Basket-Pallacanestro Nuoro, domenica ore 17.30; CMB Porto Torres-Accademia Olmedo, domenica ore 18; Nova Pallacanestro-Ghilarza (rinv.); Ichnos Nuoro-Virtus Olbia (03/04).