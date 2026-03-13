Arriva il bomber che è stato tra i protagonisti del secondo e terzo posto delle ultime stagioni. Domani alle 14.30 la Torres ospita al “Vanni Sanna” il Ravenna, terza forza del campionato che tra sue fila già corpose ha innestato Manuel Fischnaller, prelevato dal Trapani dove aveva realizzato 9 reti.

Il tecnico Alfonso Greco avverte: «Sappiamo che è Fischnaller è un giocatore importante come ce ne sono altri nel Ravenna, lo conosciamo e quindi dovremo essere bravi a limitarlo. In gara sarà un avversario, finita la partita tornerà ad essere un amico.

La differenza di qualità nell'organico non va presa in considerazione, non dobbiamo guardare ai risultati delle concorrenti dirette ma pensare solo a noi e cercare di portare a casa il risultato pieno contro una squadra forte con elementi di categoria superiore. Servirà una partita importante e un pizzico di cattiveria agonistica in più che è mancata a Carpi, dove dovevamo vincerla. Ci vuole anche l'umiltà di essere anche più sporchi».

