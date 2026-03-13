Vinci allunga nella classifica dei migliori dell’EccellenzaIl giocatore della Ferrini Cagliari conquista il ventesimo voto nella nona giornata di ritorno. Cannas resta l’unico a tenere il passo
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Matteo Vinci riprende ad avanzare nella classifica dei migliori del campionato di Eccellenza. Nella nona giornata di ritorno il giocatore della Ferrini Cagliari ha conquistato il ventesimo voto stagionale.
Tiene il passo soltanto l’attaccante del Villasimius, Daniele Cannas, che ha ottenuto la sedicesima preferenza, lasciando a quota quindici Ousmane Bale del Buddusò e Bilan Ziani Guennoun del Santa Teresa.
Sale a quattordici punti Alessandro Cadau della Nuorese insieme al portiere del Villasimius, Matteo Forzati.
Restano invece a tredici preferenze Andrea Corda (Ferrini Cagliari), Diego Humberto Di Pietro (Ossese) e Mauro Martin Castro (Taloro Gavoi), raggiunti da Filippo Carraro della Nuorese e da Sandro Scioni del Villasimius.
20 PUNTI: Matteo Vinci (Ferrini Cagliari).
16 PUNTI: Daniele Cannas (Villasimius).
15 PUNTI: Ousmane Balde (Buddusò); Bilal Ziani Guennoun (Santa Teresa).
14 PUNTI: Alessandro Cadau (Nuorese); Matteo Forzati (Villasimius).
13 PUNTI: Andrea Corda (Ferrini Cagliari); Filippo Carraro (Nuorese); Diego Humberto Di Pietro (Ossese); Mauro Martin Castro (Taloro Gavoi); Sandro Scioni (Villasimius).
12 PUNTI: Andrea Porcheddu (Carbonia); Nicolas Martin Capellino (Iglesias); Alfredo Francisco Martins (Lanusei); Fabio Cocco (Nuorese); Alessio D'Agostino (Sant'Elena).
11 PUNTI: Tommaso Arzu (Iglesias); Mauricio Bringas (Tempio).
10 PUNTI: Luca La Rosa (Calangianus); Leonardo Boi (Carbonia); Kaio Piassi (Ilvamaddalena); Marco Caggiu (Nuorese); Blas Dante Tapparello (Ossese); Gabriele Sanna (Sant'Elena); Massimo Fadda (Taloro Gavoi); Bruno Lemiechevsky Melessi (Tempio).