Torna la Serie D: Cos, Budoni e Latte Dolce in casaOlbia e Monastir in trasferta nella penisola
Riprende domenica dopo la sosta per il Trofeo di Viareggio, il campionato di Serie D. In programma nel girone D, Cos-Albalonga, Valmontone-Anzio, Flaminia-Monastir, Budoni-Montespaccato, Cassino-Nocerina, Ischia-Olbia, Monterotondo-Palmese, Latte Dolce-Scafatese e Lodigiani-Trastevere.
Impegni importanti per tutte le sarde.
Il Latte Dolce ospita la capolista Scafatese con l'obiettivo di conquistare almeno un punto, la Cos ospita a sua volta l'Albalonga per allungare la sua serie positiva. La squadra di Francesco Loi ha lavorato per tutta la settimana per preparare una gara che si annuncia difficile ma non impossibile. L'Olbia ha necessità di conquistare punti salvezza (possibilmente tre) a Ischia, il Monastir cerca il riscatto contro il Flaminia (dopo le ultime due sconfitte), per conservare il suo posto playoff. Vittoria d'obbligo per il Budoni contro il Montespaccato.
La squadra di Raffaele Cerbone deve assolutamente vincere per togliersi dai pasticci.