A Castelsardo domani l’Arzachena arriverà determinata a riscattare la sconfitta casalinga col Bonorva e a conquistare i punti che mancano per festeggiare in anticipo la salvezza.

Dal canto suo l’avversario ha bisogno di risultati importanti per allontanarsi dalla zona retrocessione, per cui allo stadio comunale di via Sedini, in occasione del match dell’11ª giornata di ritorno del campionato di Promozione, servirà la massima attenzione e il giusto atteggiamento fin dall’inizio. Quello che, al di là dal valore dell’antagonista, è mancato al turno precedente contro la vice capolista. «Dopo dieci risultati utili abbiamo perso contro una formazione forte: forse abbiamo sbagliato l’approccio, ma siamo partiti per raggiungere la salvezza con una squadra giovane e stiamo andando oltre le aspettative», ha spiegato l’allenatore Mauro Ottaviani dopo il 2-4 col Bonorva.

Settimi in classifica con 41 punti, gli smeraldini andranno dunque a caccia del risultato che possa permettere loro di chiudere il discorso-salvezza. Lo stesso che per il Castelsardo, che all’andata si impose 1-0 grazie al gol di Mattia Asara, è ancora aperto, ciò che renderà la sfida – c’è da scommetterci – molto combattuta.

Con fischio d’inizio alle 15, arbitra Stefano Selva di Alghero; assistenti Mattia Cordeddu di Sassari e Giuseppe Leonardo Serra di Olbia.

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