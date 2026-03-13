Da oggi fino a lunedì 16 marzo si svolge nel golfo di Arzachena la Coppa Italia 420, competizione valida per le selezioni agli Europei e Mondiali che quest'anno si svolgeranno rispettivamente in Slovenia e in Francia nel mese di luglio. Alle regate davanti a Cannigione e a Caprera veleggiano 102 le barche, con equipaggi composti da oltre 200 tra ragazze e ragazzi tra i 15 e i 19 anni, provenienti da tutta Italia; sono 9 gli equipaggi sardi, con l’aggiunta di equipaggi provenienti anche dalla Svizzera, dall’Ucraina e dall’Irlanda. «Stiamo parlando ovviamente di derive – spiega Pier Sesto Demuro, presidente del Club Nautico Arzachena, che organizza l’evento sportivo FIV (Federazione Italiana Vela) dopo quella dell'europeo dello scorso anno, del Youth di IQ Foil – dove nascono i giovani atleti. Non certo sui mega yacht o su Mascalzone Latino o Luna Rossa: i velisti nascono sulle derive». La classe 420 rappresenta infatti uno dei principali bacini di formazione per i futuri protagonisti della vela.

Un movimento complessivo, in questi giorni, ad Arzachena, di oltre 300 persone - tra atleti, accompagnatori, allenatori e familiari - che anticipano l’apertura della stagione turistica alcune settimane prima di Pasqua, coinvolgendo il territorio. La stagione turistica, infatti, in Gallura inizia tradizionalmente tra la fine di aprile e maggio. L’arrivo di un evento sportivo nazionale come questo rappresenta dunque un’opportunità concreta per anticipare i flussi e dare respiro alle attività locali. Per l’organizzazione logistica, gli ospiti sono distribuiti tra alberghi aperti, B&b, case private.

In prima fila, come detto, nell’organizzazione dell’evento sportivo FIV (Federazione Italiana Vela) è ancora il Club Nautico Arzachena, dopo la positiva esperienza dell'europeo Youth di IQ Foil dello scorso anno. Il Comune di Arzachena ha patrocinato e collabora all’evento ccome l’assessorato regionale al turismo ed allo sport. Il servizio di catering è curato dall’Ipsar Costa Smeralda. Moby ha sponsorizzato la regata con una scontistica.

