Promozione: Sanna e Girseni guidano la classifica dei migliori nel girone AI due salgono a quota 21 dopo la decima giornata di ritorno. Nel girone B si forma una coppia al vertice con Pireddu e Foddai
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Andrea Sanna e Andrea Girseni viaggiano a braccetto nella classifica dei migliori del girone A di Promozione. Entrambi, nella decima giornata di ritorno, hanno ottenuto il ventunesimo voto stagionale.
Alle loro spalle, grazie al ventesimo punto, restano Edoardo Sedda dell’Ovodda e Alberto Usai del Selargius. Rimane invece fermo a diciannove punti Mirco Carboni del Castiadas, assente nell’ultimo impegno dei sarrabesi a causa di un infortunio.
Salgono a diciotto Daniel Bilea dell’Ovodda, Gino Noli del Tonara e Daniele Santilli del Vecchio Borgo Sant’Elia.
Nel girone B, invece, al vertice si forma una coppia: a quota diciotto Federico Pireddu del Li Punti aggancia Oscar Kevin Foddai del Thiesi.
A diciassette punti resta Santiago Mateucci del Coghinas, raggiunto da Gavino Molozzu dell’Atletico Bono, autore di una doppietta proprio contro il Thiesi.
Sono invece sette i calciatori a quota sedici punti: Diego Barboza (Alghero), Edoardo Donati (Arzachena), Domenico Saba (Bonorva), Mattia Asara (Castelsardo), Predrag Radovanovic (Coghinas), Marcelo Gavim Bruno (Macomerese) e Nathan Lucas Aquilon (Tuttavista).
GIRONE A
21 PUNTI: Andrea Girseni (Freccia P.M.); Andrea Sanna (Terralba Bellu).
20 PUNTI: Edoardo Sedda (Ovodda); Alberto Usai (Selargius).
19 PUNTI: Mirco Carboni (Castiadas).
18 PUNTI: Daniel Bilea (Ovodda); Gino Noli (Tonara); Daniele Santilli (V. Borgo S. Elia).
17 PUNTI: Emanuele Nenna (Calcio Pirri); Matteo Mandis (Freccia P.M.); Marco Gianoli (Tharros).
16 PUNTI: Samuele Mastropietro (V. Borgo S. Elia).
15 PUNTI: Lorenzo Camba (Cus Cagliari); Gian Marco Trogu (Tonara).
14 PUNTI: Angelo Marci (Guspini); Raffaele Picciau (Uta 2020); Nicolò Agostinelli, Gianmarco Paulis (Villacidrese).
13 PUNTI: Daniele Orro (Arborea); Matheus Leite Mendes (Baunese); Roberto Serra (Cannonau Jerzu); Abdoulaye Mboup (Guspini); Emiliano Fernandez (Samugheo); Gianluca Reginato (Selargius).
12 PUNTI: Manuel Littera, Mattia Pinna (Atl. Cagliari); Claudio Pillitu (Cus Cagliari); Stanislao Lepore (Selargius); Nicola Orrù (Tharros).
GIRONE B
18 PUNTI: Federico Pireddu (Li Punti); Oscar Kevin Foddai (Thiesi).
17 PUNTI: Gavino Molozzu (Atletico Bono); Santiago Mateucci (Coghinas).
16 PUNTI: Diego Barboza (Alghero); Edoardo Donati (Arzachena); Domenico Saba (Bonorva); Mattia Asara (Castelsardo); Predrag Radovanovic (Coghinas); Marcelo Gavim Bruno (Macomerese); Nathan Lucas Aquilon (Tuttavista 1, Atl. Bono 6).
15 PUNTI: Claudio Fadda (Bosa); Patryk Maetusz Królczyk (Macomerese).
14 PUNTI: Gonzalo Ferro (Ozierese); Gabriele Bazzoni (San Giorgio P.).
13 PUNTI: Danilo Bonacquisti (Arzachena); Samuele Pinna (Bonorva); Juan Vera Rubio (Castelsardo 3, Macomerese 1); Luca Barone, Massimo Cosseddu, Antonio Mossa (Luogosanto).
12 PUNTI: Joel Baraye (Alghero); Antonino Piriottu (Atletico Bono); Agustin Meli (Coghinas); Andrea Zinellu (Li Punti); Antonio Fantasia, Nahuel Mendez (Ozierese).
11 PUNTI: Santino Juan Viale Bruera (Bosa); Pietro Tanca (Usinese).