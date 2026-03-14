Tra questo pomeriggio e domani in campo le oristanesi impegnate nei due gironi del torneo di Promozione regionale di calcio. Stasera, alle 15, si disputeranno tutte le partite del girone A, domani quelle del girone B. In programma ci sarà l’undicesima giornata del girone di ritorno.

Nel girone A c’è grande attesa per l’impegno del Terralba F. Bellu, capolista del torneo, in casa del Castiadas, terzo. Sarà uno scontro diretto, al quale i terralbesi si presentano in un buon momento di forma (10 vittorie e una sconfitta nel 2026). L’undici allenato da Daniele Porcu è reduce dalla convincente vittoria contro l’Ovodda (3-1), la compagine guidata da Bebo Antinori dal colpo esterno sul campo del Vecchio Borgo Sant’Elia (1-3). Una sfida che si preannuncia equilibrata, combattuta e spettacolare, anche in funzione di Guspini-Villacidrese, altro scontro d’alta classifica.

La graduatoria, infatti, al momento, vede il Terralba primo con 64 punti; a seguire Guspini, a 63, Castiadas, 60, e Villacidrese, a quota 59. Tra gli impegni delle altre oristanesi spicca quello dell’Arborea, in casa, contro il Vecchio Borgo Sant’Elia in programma nel pomeriggio; sarà anche questo uno scontro diretto, tra due squadre a ridosso delle prime 5 posizioni, e con i padroni di casa in ritardo di 2 punti rispetto alla compagine cagliaritana (Arborea a 39, Vecchio Borgo a 41).

Un pomeriggio all’insegna dell’ennesimo derby dell’oristanese, grazie all’incrocio tra Freccia Parte Montis e Samugheo. Per i padroni di casa è una delle ultime occasioni per accorciare con la zona playout. Il Samugheo, invece, cerca punti importanti per mettersi definitivamente al sicuro. Discorso simile anche per la Tharros, a caccia di risposte sul fronte punti e delle prestazioni, sul campo dell’Ovodda. Gli oristanesi avranno di fronte una squadra impegnata nella lotta per non retrocedere.

Giocherà, invece, domani il girone B. Il Bosa, reduce da 3 vittorie di fila, sarà di scena sul campo del Luogosanto, formazione a ridosso della zona playoff. Calcio d’inizio alle 15. Mezz’ora più tardi impegno cruciale per il Ghilarza, tra le mura di casa, nello scontro salvezza contro il fanalino di coda Tuttavista Galtellì. Ghilarzesi attualmente penultimi, puntano ai 3 punti per tornare a contatto con la zona playout.

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