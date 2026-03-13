Domani, alle 14,30, per la 14esima giornata del girone 4 del campionato nazionale di Serie B di rugby, l'Olbia ospita il Perugia al Campo Basa.

Scontro diretto tra le api galluresi (secondo e reduci dalla vittoria per 37-20 sul campo del Cus Siena) e gli umbri (terzi con uina lunghezza di ritardo dopo il 28-15 casalingo rifilato all'Old Colleferro).

All'andata, a Pian di Massiano, gli umbri la spuntarono 28-26.

Dirigerà l'incontro il signor Simone Sironi di Roma.



Classifica: Lions Alto Lazio 62; Olbia 52; Perugia 51; Gubbio 46; Unione Firenze e Cus Siena 28; Cavalieri Union Prato Sesto 26; Old Colleferro 17; Lions Amaranto* 11; Roma Olimpic Club 8. (* -4 punti di penalizzazione).

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