Il calcio giovanile sardo si prepara a vivere una nuova importante esperienza internazionale.

L’Airone Mandas rappresenterà il paese e tutto il territorio al Torneo Internazionale di Lloret de Mar, in Spagna, una delle manifestazioni dedicate alle giovani promesse più prestigiose d’Europa. I ragazzi della società mandarese avranno l’opportunità di confrontarsi con squadre provenienti da diversi Paesi, trasformando il torneo in un momento di crescita non solo sportiva, ma anche educativa e umana. L’Airone scenderà in campo con l’orgoglio di rappresentare la propria comunità e l’intera Sardegna in una vetrina internazionale.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Umberto Oppus: «Sono orgoglioso di questi ragazzi e di questa realtà sportiva che porta il nome di Mandas oltre i confini regionali. Un grazie speciale va al mister Paolo Uccheddu e a tutto lo staff per il lavoro quotidiano e la passione con cui accompagnano i nostri giovani». La partecipazione al torneo conferma il ruolo dello sport come strumento di formazione e di valorizzazione del territorio, capace di creare occasioni di incontro e di crescita per le nuove generazioni.

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