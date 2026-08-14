Eccellenza, il Santa Teresa dà il benvenuto a Lorenzo NorciaL’esterno classe 2009 arriva dalla Bruno Selleri, l’esordio in biancoceleste nel test col Latte Dolce
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La collaborazione tra Santa Teresa e Bruno Selleri comincia a dare i primi frutti con l’approdo tra le fila dei biancocelesti di Lorenzo Norcia.
Il talento cresciuto nel prestigioso vivaio della società olbiese farà parte della rosa a disposizione di Fabio Levacovich per il prossimo campionato di Eccellenza. L’esterno classe 2009 ha fatto il suo esordio ieri nell’amichevole disputata a Sassari col Latte Dolce (persa 2-1).
«L’operazione porta la firma del Direttore Sportivo Tommasino Muntoni, che ha portato a termine la trattativa grazie alla preziosa collaborazione di Mister Francesco Milia. Il Presidente Corrado Fois e la società - fa sapere il club – si augurano di proseguire e consolidare la collaborazione con la Bruno Selleri di Olbia anche in futuro».