calcio
14 agosto 2026 alle 17:37
Eccellenza: Mateo Pauletto, attaccante argentino, arriva all'UsineseArriva in Sardegna dopo un percorso calcistico maturato interamente in Argentina
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L’Usinese accoglie Mateo Pauletto, attaccante argentino classe 2004.
Arriva in Sardegna dopo un percorso calcistico maturato interamente in Argentina, dove ha avuto modo di vestire le maglie di CA Lanús, CA Banfield, Arsenal FC, CA Macachín, Lobos Athletic e CD Rivera.
Un’esperienza importante per Pauleto, un ragazzo giovane, che porta con sé scuola calcistica argentina, entusiasmo e tanta voglia di dimostrare il proprio valore nella sua prima esperienza con l’Usinese.
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