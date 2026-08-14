Esperia, un altro rinforzo sotto canestro: arriva Riccardo CartaNato a Thiene, in provincia di Vicenza, ha completato un percorso giovanile di alto livello tra Virtus Bologna e Reggiana
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L’Esperia Cagliari completa il reparto lunghi con un altro innesto di categoria superiore. Il club rossoblù ha annunciato ufficialmente l'ingaggio di Riccardo Carta, ala/pivot classe 2003 di 203 centimetri, reduce dall’ultima stagione disputata in B Nazionale con Orzinuovi.
Nato a Thiene, in provincia di Vicenza, Carta ha completato un percorso giovanile di alto livello tra Virtus Bologna e Reggiana. Nel 2022 l’esordio tra i senior con Imola, seguito dalle esperienze con Crema, Fabriano, Agrigento e, nell’ultima annata, Orzinuovi, sempre nella terza divisione nazionale. Lungo mancino e versatile, può agire sia vicino a canestro sia allontanarsi sul perimetro, garantendo a coach Federico Manca soluzioni differenti rispetto a Tommaso De Gregori.
Carta si aggiunge agli altri innesti già definiti dall’Esperia, che nelle scorse settimane aveva portato a Cagliari Luca Sanna, Ezio Gallizzi e lo stesso De Gregori.
Con il reparto lunghi ormai definito, l’attenzione della dirigenza si sposta sull’ultimo grande obiettivo del mercato: l’ingaggio di un giocatore straniero chiamato ad aggiungere ulteriore qualità al roster che affronterà il prossimo campionato di Serie B Interregionale.