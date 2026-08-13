Corrado Lampis ha conseguito a Coverciano nel Centro Federale FIGC l’abilitazione di Direttore sportivo professionista, dopo aver superato l’esame di Stato, un titolo che lo pone a far parte dei 10 Direttori Sportivi Ufficiali in Sardegna.

Professionista, con passione, competenza ed esperienza al servizio dei giovani. Corrado Lampis, ex calciatore del Guspini in serie D, allenatore con patentino UEFA B, ha allenato numerose squadre sarde come Guspini Carbonia, Monreale, Gialeto Senorbi, Porto Corallo, Tharros e Samassi che ha portato dalla Seconda categoria all’Eccellenza.

Procuratore sportivo e osservatore professionista dello scouting, ha collaborato e collabora con realtà di prestigio a livello nazionale come Ajax, Juventus, Atalanta, Torino, Milan, Monza, Venezia, Cagliari, Cosenza, Bari, contribuendo alla crescita e all’inserimento di numerosi giovani calciatori nei settori giovanili e nelle categorie professionistiche. Numerosi i talenti scoperti da Corrado Lampis, che calcano i campi professionistici e dilettanti tra cui Lai, Zallu, Florenzi, Dore, Cirè, Carboni e non per ultimo Nicola Grandu, attualmente nella rosa di Serie A del Cagliari.

Uno dei fondatori della Scuola Calcio Ariete Academy a Cabras, Lampis in questo ultimo anno ha conseguito il Master in gestione società calcistiche presso l’università di Bari, il titolo di Osservatore ufficiale FIGC e a luglio il titolo di Direttore Sportivo a Coverciano. «Ora - dice Lampis – attendo una chiamata da qualche società che proponga un progetto serio per poter mettere in pratica la mia professionalità».

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