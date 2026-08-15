Daniele Pilosu è un nuovo giocatore dell’Arbus Guspini Costa Verde, la società nata dalla fusione tra le due società del territorio e che giocherà il campionato di Promozione. Attaccante, classe ‘96, nella scorsa stagione ha vestito le maglie di Castiadas e Pirri nel Girone A. Originario di Torpè, nel 2023-2024 era stato proprio al Guspini. Il debutto sarà fra due settimane, in coppa contro l’Arborea.

«Siamo felici di accogliere Daniele nella nostra famiglia e di iniziare insieme questo nuovo percorso, con entusiasmo, ambizione e tanta voglia di vincere», il saluto dell’Arbus Guspini Costa Verde. Nel corso della sua carriera, Pilosu ha sempre segnato con regolarità e giocato con diverse squadre fra cui – tra le altre – Ghilarza, La Palma, Nuorese, Porto Rotondo e Sant’Elena.

Con Pilosu arrivano all’Arbus Guspini Costa Verde anche il portiere Marco Contu, proveniente dalla Verde Isola, e il difensore Marco Capelli, ex Uta. Come altre ufficialità ci sono il rientro del veterano Gabriele Pancotto in difesa, poi Alessandro Aramu, Lorenzo Atzori, Samuele Atzori, Lorenzo Canargiu, Samuel Concas, Nicolò Onnis, Michele Spina e Giacomo Tuveri. L’allenatore è Nicola Agus, già all’Arbus.

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