Ancora un’importante amichevole del Budoni in vista dell'avvio del prossimo campionato di Serie D. 

Stasera la squadra gallurese ha piegato per 1-0 il Lanusei, squadra di Eccellenza, facendo un altro passo importante per mettere minuti nelle gambe, trovare ritmo e continuare a costruire il gioco in vista della nuova stagione, anche attraverso l'amalgama fra i numerosi giocatori arrivati durante questa campagna acquisti, con la squadra in gran parte rifatta e col nuovo allenatore, Claudio Bonomi, in panchina.

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