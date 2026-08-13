Il Cus Cagliari sceglie la continuità. Federico Xaxa sarà ancora alla guida della formazione universitaria nel prossimo campionato di Serie A2 Femminile: per il tecnico quartese sarà la quindicesima stagione complessiva sulla panchina rossoblù e l'undicesima consecutiva.

Una conferma arrivata dopo la salvezza conquistata nella scorsa stagione, con il successo su Moncalieri nel primo turno dei playout. Il nuovo Cus si ritroverà il 31 agosto per iniziare la preparazione in vista di un campionato che vedrà le universitarie inserite nel Girone A.

«Sono felice e orgoglioso di continuare questo percorso con il Cus Cagliari», spiega Xaxa, «quindici campionati, di cui undici consecutivi, sono numeri straordinari, ma credo che più delle statistiche conti ciò che rappresentano: un legame costruito nel tempo con la dirigenza e con tutto l'ambiente».

Il tecnico guarda poi a una Serie A2 profondamente rinnovata nella formula e particolarmente selettiva. «Mi aspetto un girone competitivo e livellato verso l'alto, dove ogni partita avrà un peso specifico notevole. Non sarà semplice, ma proveremo a giocarcela con tutte. Sarà fondamentale concentrarci soprattutto su noi stessi e costruire, gara dopo gara, la nostra identità».

L'obiettivo non viene nascosto, pur senza perdere di vista la costruzione del nuovo gruppo. «Vogliamo far coesistere giocatrici importanti con i nostri giovani talenti, per essere competitivi e potercela giocare con chiunque. L'ambizione sportiva è conquistare un posto nella parte alta della classifica e raggiungere i playoff. Il nostro primo traguardo sarà costruire una squadra vera, poi sarà il campo a dirci fin dove potremo arrivare».

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