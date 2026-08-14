Prima Categoria, continuano a prendere forma le rose di C.R. Arborea, Santa Giusta e Freccia Parte MontisI movimenti delle formazioni oristanesi in fase di pre-campionato
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In vista dell’inizio della preparazione pre-campionato, si susseguono i movimenti tra le formazioni oristanesi che prenderanno parte al prossimo torneo di Prima Categoria, girone B.
Il C.R. Arborea nelle scorse ore ha annunciato gli innesti in rosa di Leonardo Tola e Federico Nuvoli. Tola, centrocampista del ‘98, è reduce da una stagione con il Santa Giusta. È un ritorno al C.R. Arborea, dopo l’esperienza della stagione 2018/2019. Nuvoli, difensore del ’91, arriva alla corte di mister Alessandro Deplano dopo l’ultima annata nelle fila del Simaxis.
A Santa Giusta, invece, è Carlo Alberto Fois l’ultimo acquisto. Fois è un attaccante che andrà a rinforzare il reparto offensivo del gruppo guidato da Gianni Lutzu.
Infine, in casa Freccia Parte Montis, dopo la conferma di Giancarlo Boi in panchina, rinnovano anche 4 pedine che rappresentano il gruppo storico della squadra; vestiranno ancora la maglia mogorese capitan Cristian Cruccas, Matteo Mandis, Mattia Muru e Stefano Biancu, punti di riferimento per qualità, carisma e senso di appartenenza.