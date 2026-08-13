Ferrini Quartu, primo rinforzo: c'è il ritorno di Ludovico SannaIl play/guardia classe 1999 farà parte del roster per il prossimo campionato di Serie C
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Primo movimento in entrata per la Ferrini Quartu. Il club biancoverde ha ufficializzato il ritorno di Ludovico Sanna, play/guardia classe 1999 che farà parte del roster per il prossimo campionato di Serie C.
Per Sanna si tratta di un ritorno in un ambiente già conosciuto. Cresciuto nel vivaio del Genneruxi e passato successivamente alla Dinamo Sassari, aveva infatti indossato la maglia della Ferrini nella stagione 2018/19, contribuendo alla vittoria del campionato di Serie C.
Negli anni successivi il suo percorso è proseguito soprattutto con l'Esperia Cagliari, con cui ha maturato esperienza anche in Serie B Interregionale. Ora la scelta di tornare a Quartu, dove metterà a disposizione della formazione affidata a Nicola Elia qualità ed esperienza maturata nelle categorie superiori.
Sanna rappresenta il primo volto nuovo del mercato della Ferrini, che nei giorni scorsi aveva già annunciato la conferma dell'inossidabile Maurizio Pedrazzini.