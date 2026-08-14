Nuovo acquisto in casa Iglesias che prepara la sua nuova stagione di Eccellenza. La società mineraria ha tesserato Yanick Beugre, un esterno classe 2002, che ha già giocato in Sardegna col Barisardo e poi col Villasimius, sfornando sempre buone prestazioni.

Yanick è un giocatore che porta fisicità, dinamismo e grande energia in campo. Grande attesa fra i tifosi minerari per la squadra e per il nuovo arrivato.

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