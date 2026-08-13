Dopo numerose conferme, l’Arborea, formazione che prenderà parte al girone A del torneo di Promozione, annuncia l’accordo con tre volti nuovi. La società guidata da Amerigo Colusso, infatti, ufficializza gli arrivi di Luca Melis, Francesco Diana e Maximiliano Ciarniello. Melis, classe 2004, è un terzino, reduce dall’esperienza con la maglia del Ghilarza, che andrà a rinforzare il reparto arretrato della squadra allenata da Maurizio Firinu. Diana, anche lui del 2004, è invece un centrocampista che nella passata stagione ha giocato nelle fila del Samugheo e in passato ha avuto un’esperienza nelle fila del Terralba F. Bellu. Per Ciarniello, classe ’92, è un ritorno dopo tre anni con il Terralba, esperienza culminata con la vittoria del campionato di Promozione. Nella stagione 2022/2023, infatti, aveva già vestito i colori dell’Arborea per una stagione. Infine, la compagine gialloblu ha annunciato anche la conferma, dopo la positiva scorsa stagione, di Luca Demuru, difensore.

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