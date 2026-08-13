Arti marziali, medaglia d'oro in Cina per il maestro Alessandro PirasPrimo classificato alla competizione internazionale di Jiangyn
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Medaglia d'oro in Cina nella specialità di Taiji di Wudang per il sardo Alessandro Piras. Non è il primo riconoscimento. Per lui vent'anni di competizioni, con diversi titoli europei e mondiali all'attivo e la qualifica di pluricampione internazionale. Oggi però la sua missione è cambiata. Ed è diventata quella di divulgare la cultura e la tradizione autentica delle arti marziali di Wudang in Italia.
Proprio in questi giorni Piras è in Cina. E a Jiangyn ha partecipato al prestigioso "10° Wushu Sports Assembly & Diamond Super Champion of Kung Fu Sports Games 2026", evento internazionale che riunisce i migliori praticanti di Wushu da tutto il mondo. Oltre a rappresentare la sua scuola e l'Italia al meeting-conferenza, Piras è tornato a salire sul tappeto di gara. E il risultato non è tardato: primo classificato.
«Sono un maestro di arti marziali cinesi e ho una scuola in Italia. Il mio nome taoista è Tang Wei Yuan - racconta nel video ufficiale della manifestazione - ho iniziato a praticare Wushu a 5 anni. È stata la mia vita intera. E oggi, da responsabile della Wudang Wushu School di Cagliari, porto avanti l'insegnamento ricevuto: il mio augurio più grande è che un giorno anche i miei studenti possano vivere un'esperienza come questa, rappresentare la Sardegna e l'Italia in Cina, portare il nome di Wudang nel mondo. Questa è la vera vittoria: trasmettere la tradizione alle nuove generazioni».
(Unioneonline)