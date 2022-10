A Guasila si è disputata la terza prova del Campionato Sardo CSAIn di Mountain Bike. In palio, in prova unica, anche il prestigioso titolo individuale di campione sardo Interforze Open di Cross Country. Al termine di una gara avvincente il titolo è andato al biker di Guasila, Paolo Massenti della squadra Bike Tour 4 Mori, accompagnato al trionfo dal pubblico di casa che ha tifato per lui durante l'intera gara.

Massenti di recente è balzato agli onori delle cronache sportive per aver realizzato l’impresa denominata “Alpi 4000” che consiste nell’attraversare le Alpi in bici scalando le più celebri salite che hanno fatto la storia del ciclismo (il Gavia, il Mortirolo, l’Aprica e la salita del Ghisallo). Un percorso lungo ben 1.460 chilometri con oltre 21.000 metri di dislivello, una sfida ciclistica estrema a cui si aggiunge il tempo limite di 150 ore.

L’atleta ha coperto l’intero percorso in 115 ore, ben 35 ore in anticipo rispetto al tempo limite della prova. Un tempo che gli ha permesso di conquistare il brevetto mondiale in palio e lo slot di qualificazione alla Parigi-Brest-Parigi che verrà disputata nel 2023.

