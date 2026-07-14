Giagheddu ancora al Calangianus: la difesa riparte da luiClasse 2005, il difensore porta in dote struttura e personalità, qualità che lo hanno reso un elemento imprescindibile della retroguardia
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Una conferma che sa di certezza per il Calangianus. Dopo l'ottima stagione disputata con la maglia giallorossa, Carlo Matteo Giagheddu sarà ancora un punto di riferimento del reparto difensivo anche nel prossimo campionato.
Classe 2005, il difensore è cresciuto nel settore giovanile dell'Olbia, per poi proseguire il suo percorso al San Teodoro prima di approdare in giallorosso. Qui, grazie alle sue prestazioni, ha saputo conquistare la piena fiducia dello staff tecnico, guadagnandosi sul campo la riconferma per la nuova stagione.
Centimetri, fisicità e determinazione: con i suoi 185 cm, Giagheddu porta in dote struttura e personalità, qualità che lo hanno reso un elemento imprescindibile della retroguardia. Sarà dunque nuovamente a disposizione di Mister Marini, pronto ad affrontare insieme al gruppo le sfide del nuovo campionato.
Un altro tassello importante che va a consolidare l'ossatura della squadra in vista della prossima annata.