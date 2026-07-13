Luogosanto, colpo in attacco: annunciato l’arrivo di Lorenzo ZelaUn innesto di assoluto valore chiamato a mettere esperienza, qualità, personalità
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Il mercato del Luogosanto non si ferma. La società gallurese ha annunciato con orgoglio l'arrivo di Lorenzo Zela, attaccante classe 1995, un innesto di assoluto valore chiamato a mettere esperienza, qualità, personalità e soprattutto fiuto del gol al servizio dei colori biancocelesti.
Zela è il classico attaccante che sa come si muove in area di rigore: un profilo maturo, abituato a caricarsi sulle spalle il peso del reparto offensivo, che porta in dote quel mix di tecnica e carattere prezioso per ogni squadra con ambizioni. Un acquisto che va ad aggiungersi ai tasselli già sistemati nelle scorse settimane e che testimonia, ancora una volta, la volontà della società presieduta da Daniele Occhioni di costruire un organico sempre più competitivo in vista della stagione 2026/27.
Dietro l'operazione c'è ancora una volta la firma del direttore sportivo Pier Giuseppe Pittorru, vero motore del mercato luogosantese. Competenza, determinazione e una profonda conoscenza del calcio dilettantistico sardo: sono queste le armi con cui il ds sta lavorando quotidianamente, con grande passione, per consegnare a mister Riccardo Balzano una rosa di alto livello. Un impegno che sta dando forma a un progetto ambizioso e ricco di prospettive, in cui ogni tassello viene scelto con cura.
Per il tecnico Balzano si tratta di un rinforzo importante, che allarga il ventaglio delle soluzioni offensive e alza il tasso di esperienza dello spogliatoio. E anche i tifosi, che seguono con crescente entusiasmo il lavoro della società, hanno un motivo in più per guardare con fiducia al prossimo campionato.