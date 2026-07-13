Si è conclusa con grande successo la "Burcei Summer Cup", torneo di calcio a 7 giunto alla sua sesta edizione e per la prima volta inserito dalla nuova Amministrazione Comunale nella rassegna "Estate Burcerese".

Due settimane di sport e divertimento che hanno visto importanti novità: l’inserimento dei campionati Kids e Over 35 e la partecipazione di due squadre femminili, a conferma della crescita e dell’apertura del torneo a tutte le età.

Sul gradino più alto del podio si sono confermati i "Basebal Furies", che si aggiudicano il titolo per il terzo anno consecutivo.

Grande soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori Davide Mulas e Gigi Cuccu, che con impegno e sacrificio hanno ottenuto ancora una volta un risultato straordinario. Si stima una partecipazione di 2.000 presenze.

Il successo di quest’anno è stato amplificato anche dalla serata conclusiva, che ha visto la partecipazione del gruppo etnico popolare Balla Sardigna e del gruppo folk A Passu Antigu, che hanno regalato emozioni e tradizione.

L’Amministrazione comunale e gli organizzatori sono già al lavoro per la programmazione della prossima edizione, che si preannuncia essere l’ennesimo grande successo per lo sport burcerese.

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