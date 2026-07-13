Sestu, doppio colpo di mercato: ecco Anziani e FarciDue giocatori di qualità ed esperienza per puntare in alto
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Il Sestu (Prima categoria) fa sul serio. La società del presidente Andrea Leporati ha messo a segno un doppio colpo di mercato di primissimo piano, assicurandosi le prestazioni di Enrico Anziani, classe 1998, e di Federico Farci, classe 1995. Due innesti importanti, destinati ad alzare sensibilmente il livello della rosa a disposizione del tecnico Fabio Isoni in vista della prossima stagione.
I due nuovi acquisti arrivano entrambi dall'Azzurra Monserrato, dove per diverse stagioni sono stati assoluti protagonisti. Conoscono bene la categoria, conoscono bene il calcio che li aspetta: proprio quello che serve a una squadra che vuole essere competitiva fin dalla prima giornata.
Anziani è ormai una certezza della Prima Categoria: qualità tecniche fuori discussione, un rendimento costante che raramente conosce cali e, in più, la preziosa capacità di ricoprire più ruoli. Un jolly di esperienza e spessore che ogni allenatore vorrebbe avere in rosa e che offrirà a Isoni soluzioni tattiche importanti in ogni zona del campo.
Insieme a lui approda in biancorosso anche Farci, e qui i numeri parlano da soli: 21 reti nell'ultimo campionato, un bottino che lo consacra tra i bomber più prolifici dell'intera categoria. Un attaccante reduce da una stagione di altissimo livello, chiamato a portare in dote gol pesanti e a trascinare il reparto offensivo sestese.
Con questa doppia operazione il Sestu manda un segnale forte a tutto il campionato: la volontà è quella di allestire un organico ambizioso e attrezzato per recitare un ruolo da protagonista. Esperienza, duttilità e gol: gli ingredienti ci sono tutti. Ora la parola passa al campo, ma i tifosi sestesi hanno già più di un motivo per sognare.