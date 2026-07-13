Colpo grosso del Taloro che ha tesserato Alessandro Cadau. Un nome che non ha bisogno di presentazioni. Qualità, esperienza e personalità maturate in una carriera tra Serie D ed Eccellenza, con le ultime stagioni da protagonista nelle fila della Nuorese. Centrocampista offensivo dalle grandi doti tecniche, pronto a mettere il suo talento al servizio del Taloro.

 

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