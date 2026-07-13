La Dorgalese stila la lista dei confermatiTempo di bilanci, ecco i giocatori che faranno parte della rosa
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Tempo di bilanci in casa Dorgalese che, dopo aver confermato Giuseppe Tendas alla guida della prima squadra, anticipa i giocatori che faranno parte della rosa 2026-2027. Tante le conferme rispetto all'annata conclusa con il solido decimo posto nel Girone C: in porta l'unica riconferma al momento è quella del fuoriquota Mirko Pettorru; in difesa spazio ancora ad Elia Mereu, Franco Nieddu, Mattia Fronteddu, Giovanni Satta e Marco Carta; in mediana la conferma di Davide Barattelli e Danio Delussu si unisce a quelle di Emiliano Patteri, Niccolò Sale, Riccardo Florenzi e Simone Fancello.
In attacco confermato il capocannoniere della passata stagione Antonio Mesina insieme ad Antonio Patteri. Tra i fuoriquota, oltre al già citato Pettorru, sono confermati Alessandro Fronteddu, Davide Nieddu, Salvatore Zedda, Luciano Fancello, Alberto Masala, Nicolas Capozzi, Leonardo Canzittu e Dario Mundala.