Quattro giorni di basket 4 vs 4, all'insegna di quattro elementi: sport, amicizia, arte urbana e musica. Grande successo allo Sporting Club di via Milano 26 a Sassari per la terza edizione del Summer Madness, che ha richiamato in campo oltre 150 atleti e atlete distribuiti nelle categorie Senior maschile, Senior femminile, Élite e Minibasket. Grande anche il riscontro i pubblico per una manifestazione che ha saputo attirare giovani, famiglie, appassionati, curiosi e addetti ai lavori.

Accanto alle partite, il pubblico ha vissuto dj set, momenti di aggregazione, street culture, contaminazioni (sempre attive le collaborazioni con Biblioteca Popolare dello Sport e Clic) e tutte le novità introdotte nell'edizione 2026, dal FantaBasket Summer Madness al nuovo logo ispirato ad Allen Iverson fino alla Beer Cup rinnovata, in un format che continua a evolversi senza perdere la propria identità.

A testimoniare il livello raggiunto dall'iniziativa è stata anche la presenza, nel corso delle quattro giornate, di numerosi ospiti di rilievo. Hanno fatto visita al Summer Madness il centro di Milano già alla Dinamo Basket e della Nazionale Ousmane Diop (novello sposo), il playmaker ex Dinamo - a Trapani e Treviso nell’ultima stagione di Lega A - Alessandro Cappelletti, il beniamino di casa e playmaker azzurro Marco Spissu.

Nella categoria Senior maschile il titolo è andato ai Kimos, che hanno superato in finale Santa Lucia. Il premio di Most Valuable Player, offerto da VVS Vintage, è stato assegnato a Stefano Puggioni, mentre il Three Point Contest sponsorizzato Temporary è stato vinto da Francesco Brunu. Nel torneo Ladies ad alzare il trofeo sono state le ragazze di Profit&Roll, davanti a Chicago Todos. MVP della categoria è stata Giuseppina Ruiu, mentre la migliore tiratrice da tre punti è risultata Marta Villani. Grande spettacolo anche nella categoria Élite, conquistata da Armani Comio, vittoriosa su 3 Chiare e 1 Non Filtrata. Il riconoscimento di MVP è andato a Filippo Campominosi, mentre il Three Point Contest è stato vinto da Giuseppe Multineddu. Entusiasmo e partecipazione anche per il Minibasket, che ha visto il successo de Gli Scappati di Casa davanti ai Big4. Emilio Zoagli è stato premiato come MVP della categoria, mentre Gioele Altana si è aggiudicato la gara del tiro da tre punti.

Per gli organizzatori (Fabia Canu, Davide Fiori, Alessandro Masala e Mattia Ennas) il bilancio della manifestazione è estremamente positivo.

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