Nel prossimo campionato di Serie B Interregionale, la Klass Sennori non potrà contare su Obinna Nwokoye. Il lungo, arrivato la scorsa estate dall'Air Basket Termoli, non farà più parte del roster biancoverde. A comunicarlo è stata la società romangina sui suoi canali social.

Classe 1995, Nwokoye è stato uno dei perni della squadra che, sotto la guida di coach Fabrizio Longano, ha saputo conquistare la permanenza nella categoria grazie a una grande rimonta negli ultimi mesi di stagione.

In 22 gare disputate con la Klass, Nwokoye ha contribuito alla causa con 12,5 punti e 5,6 rimbalzi di media.

Nelle prossime settimane la formazione sennorese comunicherà le mosse di mercato per l'annata 2026/27. Come per l'Esperia Cagliari, è più che probabile lo spostamento dal girone del centro Italia a quello lombardo-piemontese.

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