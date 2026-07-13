Nuovo acquisto in casa Usisnese per il primo torneo di Promozione. È arrivato Federico Pireddu, terzino destro classe 2000, che vestirà i colori rossoblù nella stagione 2026/27. Cresciuto calcisticamente in realtà importanti del panorama regionale, Federico arriva a Usini dopo aver indossato le maglie di Latte Dolce, Alghero, Li Punti e Uri, maturando esperienze significative tra Serie D ed Eccellenza. Un percorso che gli ha permesso di consolidare le proprie qualità tecniche e umane, distinguendosi per affidabilità, corsa, intensità e spirito di sacrificio.

Il suo approdo all’Usinese non è casuale: Federico Pireddu è stato fortemente voluto da mister Pierluigi Scotto, che lo ha già allenato ai tempi del Latte Dolce in Serie D, conoscendone da vicino il valore, la professionalità e le potenzialità. Un profilo che il tecnico rossoblù ha individuato come ideale per rafforzare la corsia destra e dare ulteriore qualità al progetto della società.

L’Usinese continua così il proprio percorso di crescita, inserendo in rosa calciatori motivati, con esperienza e grande voglia di mettersi in gioco, mantenendo ben salda la propria identità e l’ambizione di disputare una stagione da protagonisti.

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