Hanno preso il volo dalla Sardegna con una valigia carica di speranze e sono tornate a casa con la medaglia più ambita. Le “Latin Queens” - squadra di danza sportiva capitanata dalla talentuosa decimese Roberta Locci, espressione della scuola “Poppi BodyMind Zumba”, e Luca Concas, di “Equilibrio Perfetto” - hanno dominato la scena ai Campionati Italiani di Categoria Fidesm 2026.

La sfida nazionale

L’importante competizione nazionale, che si è tenuta dal 4 al 12 luglio all’interno degli spazi di Rimini Fiera, ha visto il team sardo salire sul gradino più alto del podio, festeggiando un risultato storico. Proprio l’iconico ingresso con le fontane della fiera romagnola ha dato il benvenuto alle atlete.

La giornata del 7 luglio resterà scolpita nella memoria della squadra e della sua capitana: le “Latin Queens” si sono classificate al primo posto gareggiando in una categoria di alto spessore agonistico, ovvero la disciplina Free Style Show e Latin Style Coreografico, per la Categoria Over 31, Classe C.

Il book fotografico

La gioia esplosiva del successo è stata accuratamente documentata in diverse istantanee durante tutto l’evento. Si parte dal trionfo ufficiale e composto sul palco assieme ai giudici federali, passando per i sorrisi radiosi nel selfie di gruppo con l’attestato Fidesm tenuto fieramente in primo piano. I festeggiamenti culminano poi negli scatti celebrativi dedicati alle pesanti e meritate medaglie, tra cui spicca l’oro scintillante.

Un sogno avverato

Dietro a questi traguardi c’è un mondo di sacrifici, ore di prove, sudore e tantissima coesione. L’aspetto umano e l’incontenibile felicità di queste atlete traspaiono magnificamente da un appunto scritto a mano su un quaderno, diventato un vero e proprio manifesto celebrativo di questa felice trasferta: «Siamo tornate a casa col cuore colmo di emozioni! Un sogno che è diventato realtà. Campionesse italiane di Latin Style!”».

L’orgoglio sardo

La vittoria delle Latin Queens rappresenta un grandissimo vanto per la comunità di Decimomannu e per l’intera regione, confermando l’ottimo momento e l’eccellente livello tecnico della danza sportiva isolana. Ora per le neo-campionesse tricolori è il momento dei giusti festeggiamenti, con la profonda consapevolezza che l’oro di Rimini segna un traguardo formidabile nel loro entusiasmante percorso artistico e sportivo.

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