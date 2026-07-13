Verde Isola, un nuovo attaccante in rosa: ufficiale Attilio MarongiuIl classe 1995 è reduce da una stagione stellare a livello realizzativo con la maglia della Nova Domus: 29 gol
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Nuovo colpo sul fronte offensivo per la Verde Isola che ufficializza l'arrivo di Attilio Marongiu. Il classe 1995 è reduce da una stagione stellare a livello realizzativo con la maglia della Nova Domus, in Terza Categoria: sono infatti 29 i gol segnati nell'annata 2025-2026 (56 in totale segnati a Domusnovas).
Il suo innesto va a rinforzare il reparto offensivo della squadra di Albertino Melis che già può contare su un buon arsenale offensivo: su tutti, il già confermato, Samuele Curreli, capocannoniere assoluto della passata stagione con 26 reti.