calcio
14 luglio 2026 alle 11:07
Prima categoria, Mario Masia torna sulla panchina dell'IdoloNel suo primo ciclo con la squadra il mister ha firmato la pagina più bella della storia della società ogliastrina
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Mario Masia torna sulla panchina dell’Idolo Calcio di Arzana per la stagione 2026/27.
Un ritorno che sa di casa: nel suo primo ciclo con l'Idolo (2019–2022), Masia ha firmato la pagina più bella della storia della società ogliastrina, arrivata a giocare in Promozione e in Eccellenza. Ora riparte dalla Prima categoria con la stessa passione di sempre.
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