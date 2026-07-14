Mario Masia torna sulla panchina dell’Idolo Calcio di Arzana per la stagione 2026/27. 

Un ritorno che sa di casa: nel suo primo ciclo con l'Idolo (2019–2022), Masia ha firmato la pagina più bella della  storia della società ogliastrina, arrivata a giocare in Promozione e in Eccellenza.  Ora riparte dalla Prima categoria con la stessa passione di sempre.

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