Sottotitolo: A Quartu Sant'Elena, sono stati assegnati gli scudetti di categoria di singolare e doppio maschile e femminile



Nel fine settimana, si sono conclusi sui campi dello Sporting Ct Quartu, i Campionati Italiani di Terza categoria maschili e femminili di singolare e doppio.



I risultati delle finali.



Singolare maschile.

Luca Rainero (Tc Genova 1893) b. Nicola Bocchieri (Tennis Elmas) 6-1, 4-6, 6-4.



Singolare femminile.

Sofia Corona (Quattro Mori Tennis Team) b. Cristina Pili (Sporting Ct Quartu) 6-1, 6-4.



Doppio maschile.

Leonardo Ceschin (Fioranello Tennis Academy)/Federico Gozzini (Tc 3 Stelle Nautica Bolis) b. Francesco Murroni e Nicolò Caria (Sporting Ct Quartu) 6-4, 3-6, 10-2.



Doppio femminile.

Anna Maria Valli e Maria Panarello (Sporting Ct Quartu) b. Chiara Erriu e Veronica Pau (Gt Generale Rossi) 6-4, 6-4.

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