Marino Gessa e Salvatore Pusceddu chiudono in testa la prima giornata del 1º Rally Città di Cagliari, gara conclusiva del Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport. Dopo le prime due speciali, il pilota di Arbus e il navigatore cagliaritano, su Skoda Fabia Rs Rally2, sono al comando con un tempo di 9’41 un vantaggio di 0”6 su Valentino Ledda e Claudio Mele (Skoda Fabia Rs Rally2), che hanno vinto la prima speciale (Dolianova-San Nicolò Gerrei). Simone Di Giovanni e Andrea Colapietro (Skoda Fabia Evo Rally2,a 7”9), sono terzi davanti a Di Iuorio, vincitore della prova spettacolo a Monte Urpinu, e Diomedi. Nono assoluto e primo tra le “due ruote motrici”, Michael Rendina e Alex Guion (Peugeot 208 Rally4). Subito out, dopo un lungo, Musselli-Frau, protagonisti di un incidente senza conseguenze per l’equipaggio.

Grande successo di pubblico nelle due prove.

Il programma della domenica prevede due speciali da ripetere due volte: la “Sinnai-Tasonis” (5,64 km, con partenza della prima vettura rispettivamente alle 8.59 e alle 12.57) e la “Gigi Olivari” (11.06 km, start alle 10.02 e alle 14.00), nei pressi di Monte 'e Cresia. Dopo il primo passaggio previsto, dalle 10.45, un riordino a Quartu, in viale Colombo, e dalle 11.36, un ingresso in parco assistenza, alla Fiera di Cagliari. Alle 15 arrivo e premiazioni in Piazza dei Centomila.

