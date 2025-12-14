Basket, l'Esperia accelera nel secondo tempo e fa suo il derby contro SennoriE vale il secondo successo consecutivo in B Interregionale
Il derby sorride alla Confelici Cagliari, che a Sorso trova la prima gioia lontano da casa e manda segnali incoraggianti in ottica classifica. La vittoria sulla Klass Sennori (76-59) vale il secondo successo consecutivo in B Interregionale e racconta di una squadra capace in crescita dopo un avvio altalenante.
L’avvio è tutto di marca locale: Nwokoye e Hubalek spingono i romangini a ritmi alti e permettono ai padroni di casa di scavare un solco iniziale importante, fino al +12. L’Esperia fatica a trovare continuità, ma resta aggrappata alla partita e limita i danni prima dell’intervallo, rientrando negli spogliatoi con un margine ancora colmabile.
La svolta arriva dopo la pausa lunga. I rossoblù alzano l’intensità su entrambi i lati del campo e piazzano un break che ribalta l’inerzia, con Morgillo, Potì e Frattoni protagonisti. Sennori prova a rimanere in scia affidandosi ancora alle soluzioni di Hubalek, ma una tripla pesante di Frattoni frena il tentativo di rientro.
Negli ultimi minuti la Confelici gestisce con maturità, allungando progressivamente fino al +17 conclusivo. Un successo che può rappresentare un punto di svolta. Sabato, al PalaPirastu contro Caiazzo, l’Esperia avrà l’occasione di dare continuità e rafforzare le proprie ambizioni in zona playoff.
Sennori-Esperia 59-76
Klass Sennori: N. Pisano, Cordedda 8, Puggioni 14, Nwokoye 14, Merella ne, Cabras ne, Tola 3, A. Pisano, Busia ne, Hubalek 20, Biolchini, Rud. Allenatore Piras
Confelici Carni Cagliari: N. Manca 5, Cabriolu 6, Gelsi, Potì 10, Frattoni 19, Thiam 6, Picciau 7, Locci 3, Tocco ne, Pili 7, Morgillo 13. Allenatore F. Manca
Parziali: 20-14; 35-31; 47-54