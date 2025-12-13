Serie D, il Latte Dolce battuto a CassinoLa Costa Orientale Sarda attende a Tertenia il Valmontone
Sconfitta del Latte Dolce nell'anticipo di oggi del girone G della Serie D. La squadra sassarese è stata battuta a Cassino per 2-0 con una doppietta di D’Alessandris, il secondo gol su rigore. Il Cassino, ultimo in classifica, ora con nove punti, non vinceva dalla prima giornata di campionato. Il Latte Dolce è settimo con 20 punti.
Domani, domenica, si giocano le altre gare della penultima giornata. Il Budoni ospita la Flaminia Civitacastellana.
La Costa Orientale Sarda attende a Tertenia il Valmontone (ore 14,30).
Trasferta difficile (anticipo alle 14) per il Monastir, sul campo della Nocerina, seconda forza del girone. La squadra di Marcello Angheleddu, vittoriosa in tre delle ultime quattro gare, va alla ricerca dell’impresa. L'Olbia infine sarà ospite dell'Anzio.