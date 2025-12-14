Basket, sabato agrodolce per le squadre sarde in A2 FemminileSorride il San Salvatore Selargius e “piangono” la cagliaritane Virtus e Cus
Sabato dai due volti per le squadre sarde di Serie A2 Femminile. Sorride il San Salvatore Selargius, che interrompe la serie negativa, mentre arrivano due stop per le cagliaritane Virtus e Cus.
La Nuova Icom Selargius ritrova il successo al PalaVienna dopo tre sconfitte consecutive, superando con autorità il Milano Basket Stars (65-51). Una gara mai realmente in discussione, indirizzata già nei primi minuti e definitivamente chiusa nel terzo quarto. Le giallonere, pur senza l’infortunata Erikstrup, partono forte con l’energia di D’Angelo e Juhasz, scavando subito un solco importante. La difesa di squadra limita Milano a soli 22 punti nel primo tempo, mentre in attacco D’Angelo e Ceccarelli dettano il ritmo. Dopo l’intervallo arriva lo strappo decisivo: il parziale di 20-8 spegne ogni velleità lombarda e porta Selargius fino al +23. Nel finale spazio alle più giovani, con coach Maslarinos che gestisce il vantaggio fino alla sirena. Per Selargius una vittoria pesante soprattutto sul piano mentale, utile a ritrovare fiducia e compattezza in vista del derby della prossima settimana.
Sfiora invece il colpo esterno la Sardegna Marmi Virtus Cagliari, che a Livorno gioca una partita solida ma si arrende nel finale alla Jolly Acli (71-66). Le virtussine faticano in avvio, scivolando subito a -10, ma hanno il merito di reagire e rientrare in partita trascinate da Zieniewska ed El Habbab. L’equilibrio regge a lungo, con Cagliari sempre capace di restare a contatto e di rispondere ai tentativi di allungo delle toscane. La gara si decide però negli ultimi possessi, quando Poggio e Botteghi trovano i canestri che spezzano l’equilibrio e consegnano i due punti a Livorno. Una sconfitta che lascia rammarico, ma anche segnali incoraggianti in vista del derby casalingo contro il San Salvatore.
Stop interno invece per il Cus Cagliari, battuto da Alcamo (58-47) nell’ultima gara al PalaCus del 2025. Le universitarie soffrono l’avvio delle siciliane, ma crescono con il passare dei minuti e nel terzo quarto riescono anche a ribaltare l’inerzia, presentandosi all’ultimo intervallo con cinque punti di vantaggio. Lo sforzo, però, si rivela troppo dispendioso: nell’ultimo periodo l’attacco si blocca quasi completamente e Alcamo ne approfitta con un parziale netto che ribalta definitivamente la sfida. Un ko pesante in chiave classifica, che consente alle siciliane l’aggancio e mantiene il Cus nella zona medio-bassa del Girone B.
San S. Selargius-Milano Basket 65-51
Nuova Icom Selargius: D’Angelo 16, Mura 5, Berrad 7, Ceccarelli 12, Juhasz 8, Ingenito 8, Erikstrup ne, Pinna 2, Ruggeri, Valenti 4, Demetrio Blecic, Porcu 3. Allenatore Maslarinos
Milano Basket Stars: Vujovic 8, Ferrazzi 4, Baldelli 7, Stawinska 12, Camporeale, Bernetti 5, Scarsi ne, Bocchetti 2, Finessi 4, Madonna 9. Allenatore Peraro
Parziali: 17-11; 33-22; 53-30
Cus Cagliari-Alcamo 47-58
Cus Cagliari: Nasraoui 14, Bovenzi 10, Reggiani, Granzotto 6, Peric 4, Piedel 4, Poddighe ne, Caldaro 2, Gagliano, Cassai, Salvemme, Corso ne. Allenatore Xaxa
Sicily by Car Alcamo: Nikolic 11, Russo 12, Vella 7, Thiam 7, Kraujunaite 4, Caliendo, Tempia 8, Mitreva, Schena, Sarni 2, Nielacna 7. Allenatore Ferrara
Parziali: 12-19; 25-29; 43-38
Jolly Livorno-Virtus Cagliari 71-66
Jolly Acli Livorno: Marangoni 16, Sammartini 4, Botteghi 12, Miccio 17, Poggio 17, Braccagni, Sassetti, Rinaldi 5, Spagnoli ne, Poggi. Allenatore Angiolini
Sardegna Marmi Cagliari: Naczk 7, Zieniewska 16, El Habbab 17, Corda 6, Tykha 13, Deidda ne, Setzu ne, Gallus, Pasolini 4, Pellegrini 3, Anedda. Allenatore Staico
Parziali: 23-24; 44-38; 56-53