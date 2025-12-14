Sabato dai due volti per le squadre sarde di Serie A2 Femminile. Sorride il San Salvatore Selargius, che interrompe la serie negativa, mentre arrivano due stop per le cagliaritane Virtus e Cus.

La Nuova Icom Selargius ritrova il successo al PalaVienna dopo tre sconfitte consecutive, superando con autorità il Milano Basket Stars (65-51). Una gara mai realmente in discussione, indirizzata già nei primi minuti e definitivamente chiusa nel terzo quarto. Le giallonere, pur senza l’infortunata Erikstrup, partono forte con l’energia di D’Angelo e Juhasz, scavando subito un solco importante. La difesa di squadra limita Milano a soli 22 punti nel primo tempo, mentre in attacco D’Angelo e Ceccarelli dettano il ritmo. Dopo l’intervallo arriva lo strappo decisivo: il parziale di 20-8 spegne ogni velleità lombarda e porta Selargius fino al +23. Nel finale spazio alle più giovani, con coach Maslarinos che gestisce il vantaggio fino alla sirena. Per Selargius una vittoria pesante soprattutto sul piano mentale, utile a ritrovare fiducia e compattezza in vista del derby della prossima settimana.

Sfiora invece il colpo esterno la Sardegna Marmi Virtus Cagliari, che a Livorno gioca una partita solida ma si arrende nel finale alla Jolly Acli (71-66). Le virtussine faticano in avvio, scivolando subito a -10, ma hanno il merito di reagire e rientrare in partita trascinate da Zieniewska ed El Habbab. L’equilibrio regge a lungo, con Cagliari sempre capace di restare a contatto e di rispondere ai tentativi di allungo delle toscane. La gara si decide però negli ultimi possessi, quando Poggio e Botteghi trovano i canestri che spezzano l’equilibrio e consegnano i due punti a Livorno. Una sconfitta che lascia rammarico, ma anche segnali incoraggianti in vista del derby casalingo contro il San Salvatore.

Stop interno invece per il Cus Cagliari, battuto da Alcamo (58-47) nell’ultima gara al PalaCus del 2025. Le universitarie soffrono l’avvio delle siciliane, ma crescono con il passare dei minuti e nel terzo quarto riescono anche a ribaltare l’inerzia, presentandosi all’ultimo intervallo con cinque punti di vantaggio. Lo sforzo, però, si rivela troppo dispendioso: nell’ultimo periodo l’attacco si blocca quasi completamente e Alcamo ne approfitta con un parziale netto che ribalta definitivamente la sfida. Un ko pesante in chiave classifica, che consente alle siciliane l’aggancio e mantiene il Cus nella zona medio-bassa del Girone B.

San S. Selargius-Milano Basket 65-51

Nuova Icom Selargius: D’Angelo 16, Mura 5, Berrad 7, Ceccarelli 12, Juhasz 8, Ingenito 8, Erikstrup ne, Pinna 2, Ruggeri, Valenti 4, Demetrio Blecic, Porcu 3. Allenatore Maslarinos

Milano Basket Stars: Vujovic 8, Ferrazzi 4, Baldelli 7, Stawinska 12, Camporeale, Bernetti 5, Scarsi ne, Bocchetti 2, Finessi 4, Madonna 9. Allenatore Peraro

Parziali: 17-11; 33-22; 53-30

Cus Cagliari-Alcamo 47-58

Cus Cagliari: Nasraoui 14, Bovenzi 10, Reggiani, Granzotto 6, Peric 4, Piedel 4, Poddighe ne, Caldaro 2, Gagliano, Cassai, Salvemme, Corso ne. Allenatore Xaxa

Sicily by Car Alcamo: Nikolic 11, Russo 12, Vella 7, Thiam 7, Kraujunaite 4, Caliendo, Tempia 8, Mitreva, Schena, Sarni 2, Nielacna 7. Allenatore Ferrara

Parziali: 12-19; 25-29; 43-38

Jolly Livorno-Virtus Cagliari 71-66

Jolly Acli Livorno: Marangoni 16, Sammartini 4, Botteghi 12, Miccio 17, Poggio 17, Braccagni, Sassetti, Rinaldi 5, Spagnoli ne, Poggi. Allenatore Angiolini

Sardegna Marmi Cagliari: Naczk 7, Zieniewska 16, El Habbab 17, Corda 6, Tykha 13, Deidda ne, Setzu ne, Gallus, Pasolini 4, Pellegrini 3, Anedda. Allenatore Staico

Parziali: 23-24; 44-38; 56-53

