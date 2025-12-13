Il Bonorva travolge la Macomerese e consolida la sua posizione al secondo posto dietro la capolista Alghero: 4-2 il successo per il Bonorva che attraversa davvero un buon periodo.

Domani si giocano tutte le altre gare del girone. La capolista Alghero, dominatrice indiscussa del campionato, va a caccia della quindicesima vittoria stagionale consecutiva: i giallorossi ospitano il Campanedda. Trasferta insidiosa invece per l’Usinese, attesa sul campo dello Stintino.

Riflettori puntati anche sulla sfida tra Ozierese e Coghinas, entrambe determinate a confermarsi in corsa per un posto nei playoff. Obiettivo identico per il Luogosanto, impegnato sul difficile campo del Thiesi. Il Bosa, che finora non ha mai pareggiato, riceve l’Arzachena: i galluresi, attualmente nel cuore della classifica, hanno l’obbligo di vincere per avvicinarsi alla zona playoff.

La rivelazione San Giorgio Perfugas ospita l’Atletico Bono, deciso a conquistare punti preziosi in ottica salvezza. Ultima chiamata per il Tuttavista, ancora fermo a quota zero, che a Galtellì affronta il Castelsardo, quintultimo e pienamente invischiato nella lotta playout. Chiude il programma l’altro scontro diretto per la salvezza, quello tra Li Punti e Ghilarza.

© Riproduzione riservata