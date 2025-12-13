Risultati a sorpresa nell'anticipo del girone A della Promozione. Il Guspini è stato travolto per 4-0 a Terralba ed è stato raggiunto a 34 punti dal Castiadas, vittorioso per 3-0 in casa contro l'Uta. Ora la classifica ospita quattro squadre racchiuse in tre punti: Castiadas e Gusoini a 34 punti, Villacidrese a 33 e Terralba a 31 punti.

Negli anticipi di oggi, successi del Sant'Elia (4-1) sul samugheo, della Bause e dell'Atletico Cagliari (2-0) rispettivamente contro Selargius e Freccia Mogoro, del Cus Cagliari che ha espugnato il campo dell'Ovodda (1-2) e del Tonara che ha vinto per 1-0 a Pirri.

Nell'Anticipo del girone B, successo per Bonorva che ha travolto per 4-2 il Macomer.

© Riproduzione riservata