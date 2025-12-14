Oggi, domenica 14 dicembre, alle ore 14:00, l’Amatori Rugby Capoterra scende in campo al Comunale di Via Trento per affrontare il Cus Milano nella sesta giornata del campionato di Serie B. Per i giallorossi si tratta dell’ultimo appuntamento casalingo del 2025, un’occasione importante per salutare il proprio pubblico nel migliore dei modi.

Il Capoterra arriva alla sfida forte della vittoria sofferta ma preziosa conquistata domenica scorsa contro il Cernusco (30-28), un successo che ha messo in luce carattere e determinazione e che vale il terzo posto in classifica con 14 punti. «È stata una partita complessa – ha spiegato coach Garau – da una parte abbiamo sofferto in difesa al largo, dall’altra è emersa la grande volontà di portare a casa il risultato a tutti i costi».

Di fronte ci sarà un Cus Milano in cerca di riscatto dopo la sconfitta rimediata a Varese. I lombardi, attualmente settimi, rappresentano un avversario giovane e insidioso. «Milano è una squadra da non sottovalutare – ha aggiunto il tecnico giallorosso – cercheremo di fare nostra la partita da subito, imponendo il nostro ritmo dal primo minuto».

In settimana il Capoterra ha lavorato molto sull’approccio alla gara, aspetto da migliorare dopo alcune partenze complicate nelle ultime uscite. «Abbiamo individuato diversi aspetti su cui crescere, sia in difesa che in attacco – ha concluso Garau – i ragazzi hanno lavorato bene, ora dovranno mettere in pratica quanto preparato».

Fondamentale sarà ancora una volta il sostegno del pubblico, chiamato a spingere i giallorossi in una sfida chiave per chiudere l’anno nel migliore dei modi davanti ai propri tifosi.

