Si rafforza l'Ilvamaddalena: la società maddalenina ha tesserato Marco Ruzittu, portiere, 1991 già all'Ilva nel 2023/24;  Ivan Ziroli, terzino sinistro, 2001, proveniente dal Terracina, Daniel Casazza, esterno offensivo, 2003, proveniente dal Messina, ⁠Milo Gabriel Catena, portiere, 2007, proveniente dal Budoni.

⁠Sono stati svincolati i giocatori Luigi Vitelli e Giovanni Bulla.

