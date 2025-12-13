eccellenza
13 dicembre 2025 alle 19:51
Ilva, 4 acquisti per tentare la Serie D: arrivano Ziroli, Ruzittu, Casazza e CatenaSvincolati i giocatori Luigi Vitelli e Giovanni Bulla
Si rafforza l'Ilvamaddalena: la società maddalenina ha tesserato Marco Ruzittu, portiere, 1991 già all'Ilva nel 2023/24; Ivan Ziroli, terzino sinistro, 2001, proveniente dal Terracina, Daniel Casazza, esterno offensivo, 2003, proveniente dal Messina, Milo Gabriel Catena, portiere, 2007, proveniente dal Budoni.
Sono stati svincolati i giocatori Luigi Vitelli e Giovanni Bulla.
