Promozione Girone A: Baunese-Selargius 2-0Porta tre punti pesantissimi nella corsa alla salvezza l'esordio sulla panchina di Antonio D'Agostino
BAUNESE: Falconetti, Moro (8' st Jammeh), Fenude, Pendin, Pintus, Canu, Bahtijar, Loi, Leite Mendes, Barca (36' Ghironi), Bonicelli (14' st Tegas). Allenatore: A. D'Agostino. In panchina: Piras, Deiana, Mereu.
SELARGIUS: Fantini, Bandinu (43' Sogos), Paolucci, Berti, Cannas (30' st Pusceddu), Salis, Serrau, Campus (21' st Mura), Reginato, Usai, Pisano (32' Auriemma). Allenatore: Cocco. In panchina: Murru, Ganzerli, Spina, Orru', Diomedi. ARBITRO: Mugoni di Nuoro.
RETE: 37' pt Bahtijar, 20' st Jammeh.
Porta tre punti pesantissimi nella corsa alla salvezza, l'esordio sulla panchina della Baunese di Antonio D'Agostino, ex Cagliari da anni di casa al Comunale Planedda come tecnico delle giovanili. Il vantaggio dei nerazzurri lo firma Emin Bahtijar al 37', con una sassata all’incrocio da fuori area. Al 43' il Selargius di Mister Cocco sbaglia un rigore con Usai (alto sulla traversa). Il gol che chiude la gara lo mette a segno Lamin Jammeh con un destro angolato sul secondo palo al 20' st.